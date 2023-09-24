Депутат Гемпель заявил о переезде русских немцев из ФРГ в Крым

В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии. Об этом сообщил член республиканского парламента Юрий Гемпель, пишет РИА Новости.

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По его словам, на полуостров переехали уже 200 семей из ФРГ. Парламентарий отметил, что переселенцы вернулись на историческую родину.

Гемпель подчеркнул, что власти Крыма создают все условия для возвращения семей.

Ранее сообщалось, что делегация из Германии привезла в Крым гуманитарную помощь для новых регионов России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатГерманияКрым

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