Во Франции захотели нарастить помощь Киеву

Франция намерена и далее наращивать помощь Киеву, в том числе передавать деньги и оружие, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства страны Габриэля Атталя.

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«Наша поддержка, очевидно, будет расширена: не только в плане выделения финансовых средств, но и в плане типа вооружений, которые должны соответствовать наивысшему стандарту, необходимому, чтобы украинцы могли себя защищать», — сказал он.

В настоящее время французские власти поставляют Украине ракеты Scalp, гаубицы Caesar, бронемашины AMX-10 RC, бомбы AASM.

Ранее во Франции выступили за снятие санкций с России ради получения дешевого газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияОружиеУкраинаФранция

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