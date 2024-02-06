Во Франции захотели нарастить помощь Киеву
Франция намерена и далее наращивать помощь Киеву, в том числе передавать деньги и оружие, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства страны Габриэля Атталя.
«Наша поддержка, очевидно, будет расширена: не только в плане выделения финансовых средств, но и в плане типа вооружений, которые должны соответствовать наивысшему стандарту, необходимому, чтобы украинцы могли себя защищать», — сказал он.
В настоящее время французские власти поставляют Украине ракеты Scalp, гаубицы Caesar, бронемашины AMX-10 RC, бомбы AASM.
Ранее во Франции выступили за снятие санкций с России ради получения дешевого газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru