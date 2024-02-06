Во Франции захотели нарастить помощь Киеву

«Наша поддержка, очевидно, будет расширена: не только в плане выделения финансовых средств, но и в плане типа вооружений, которые должны соответствовать наивысшему стандарту, необходимому, чтобы украинцы могли себя защищать», — сказал он.

В настоящее время французские власти поставляют Украине ракеты Scalp, гаубицы Caesar, бронемашины AMX-10 RC, бомбы AASM.

Ранее во Франции выступили за снятие санкций с России ради получения дешевого газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

