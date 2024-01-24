Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении французского ЗРК SAMP-T

Российские военные уничтожили в зоне спецоперации на Украине французский зенитный ракетный комплекс SAMP-T. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

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Отмечается, что в течение суток также были уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что зенитный ракетный комплекс SAMP/T был доставлен на Украину и готов к эксплуатации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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