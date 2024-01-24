Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении французского ЗРК SAMP-T
24 января 202416:48
Российские военные уничтожили в зоне спецоперации на Украине французский зенитный ракетный комплекс SAMP-T. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Отмечается, что в течение суток также были уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что зенитный ракетный комплекс SAMP/T был доставлен на Украину и готов к эксплуатации, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru