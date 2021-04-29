Во Франции зафиксирован случай заражения индийским штаммом коронавируса

На юго-западе Франции медики зафиксировали случай заражения индийским штаммом коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что новую мутацию выявили у французского гражданина, прибывшего из Индии. После того, как у мужчины был выявлен коронавирус, его анализы были направлены в лабораторию, где было установлено заражение индийской мутацией.

В настоящее время мужчина изолирован, также проведена проверка всех людей, с которым он мог контактировать.

Индийский штамм коронавируса B.1.617 был зарегистрирован в конце 2020 года. Как сообщали в Роспотребнадзоре, в России этой мутации пока не обнаружено. По данным Всемирной организации здравоохранения, индийский вариант коронавируса устойчив к антителам переболевших и привившихся от инфекции.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусФранция
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