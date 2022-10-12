Украина сообщила о новом обмене пленными с РФ

Маск не подтвердил, что общался с Путиным перед публикацией своего мирного плана по Украине

США на днях поставит Киеву два первых комплекса ПВО NASAMS

ЗАЭС пока не возможно подключить к энергосистеме РФ

Руководство Федерации хоккея Канады ушло в отставку из-за секс-скандала