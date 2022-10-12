Во Франции выступили за сохранение диалога с Россией

Париж считает важным сохранение канала диалога с Москвой и выступает против попыток изоляции РФ, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра иностранных дел Франции Катрин Колонну.

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Она указала на важность канала связи с российским лидером Владимиром Путиным. Глава французской дипломатии считает худшей политикой идею об изоляции России. При этом министр отметила, что Франция собирается продолжать поставки оружия на Украину.

Ранее Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что выступления президента Владимира Путина во Франции транслируют в прямо эфире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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