Франция анонсировала санкции ЕС против России

В МИД Франции отметили, что пакет санкций находится в стадии завершения. По данным ведомства, под санкциями находятся более 1,2 тысяч граждан РФ и более 100 компаний страны.

Отмечается, что санкции призваны сократить возможности России для продолжения конфликта. При этом она отметила, что ЕС не является стороной конфликта, а поддерживает Украину.

