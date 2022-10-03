Франция анонсировала санкции ЕС против России

Власти Франции объявили, что новые санкции против России будут озвучены в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

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В МИД Франции отметили, что пакет санкций находится в стадии завершения. По данным ведомства, под санкциями находятся более 1,2 тысяч граждан РФ и более 100 компаний страны.

Отмечается, что санкции призваны сократить возможности России для продолжения конфликта. При этом она отметила, что ЕС не является стороной конфликта, а поддерживает Украину.

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