По его словам, из-за глупых ограничений французам приходится больше платить за газ. Как указал парламентарий, ожидается резкое повышение цен на газ с июля: от 5,5 до 10,5 процента. Это затронет миллионы французских домохозяйств и множества предприятий. Филиппо потребовал выхода Франции из Евросоюза.

Ранее Филиппо заявил, что ФРГ нуждается в начале военных действий против России. По его словам, это необходимо, чтобы навести страх среди народа Германии, избежав тем самым социального взрыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

