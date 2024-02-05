Во Франции выступили за снятие санкций с России ради получения дешевого газа
Париж должен отменить санкции в отношении России, поскольку от них страдают граждане Франции, сообщил в соцсети Х лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
По его словам, из-за глупых ограничений французам приходится больше платить за газ. Как указал парламентарий, ожидается резкое повышение цен на газ с июля: от 5,5 до 10,5 процента. Это затронет миллионы французских домохозяйств и множества предприятий. Филиппо потребовал выхода Франции из Евросоюза.
Ранее Филиппо заявил, что ФРГ нуждается в начале военных действий против России. По его словам, это необходимо, чтобы навести страх среди народа Германии, избежав тем самым социального взрыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru