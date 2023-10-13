Во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы
Власти Франции ввели в стране максимальный уровень террористической угрозы, пишет Agence France-Presse (AFP).
Решение принято после убийства школьного учителя в коммуне Аррас. Также причиной стал рост напряженности на Ближнем Востоке в связи с конфликтом Израиля и палестинского движения ХАМАС.
По данным агентства, власти ввели уровень «опасность теракта».
Президент Франции Эаммануэль Макрон после нападения в Аррасе созвал совещание по вопросам безопасности. В мероприятии принимают участие глава МВД Жеральд Дарманен и начальник Генштаба ВС Франции Тьерри Буркхард, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru