Во Франции введут чеки на продукты

Официальный представитель французского правительства, госсекретарь Оливия Грегуар в эфире телеканал BFM сообщила в среду, что власти Пятой республики намерены выдавать продовольственные чеки для жителей страны с наиболее низкими доходами.

По её словам, таким образом, правительство попытается поддержать около 9 млн французов.

«Мы хотим предоставить срочную помощь на питание в размере €100 на домохозяйство и дополнительно €50 на ребенка», - сообщила Грегуар.