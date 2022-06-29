Во Франции введут чеки на продукты

Официальный представитель французского правительства, госсекретарь Оливия Грегуар в эфире телеканал BFM сообщила в среду, что власти Пятой республики намерены выдавать продовольственные чеки для жителей страны с наиболее низкими доходами.

По её словам, таким образом, правительство попытается поддержать около 9 млн французов.

«Мы хотим предоставить срочную помощь на питание в размере €100 на домохозяйство и дополнительно €50 на ребенка», - сообщила Грегуар.

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Она также рассказала, что 6 июля в кабинете министров будет представлен проект закона о защите покупательной способности французов, который, будет предусматривать введение специальных чеков для получения местных продуктов высокого качества.

Ранее в Минэкономики Франции спрогнозировали высокую инфляцию в еврозоне до конца 2023 года.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
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