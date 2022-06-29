Во Франции введут чеки на продукты
Официальный представитель французского правительства, госсекретарь Оливия Грегуар в эфире телеканал BFM сообщила в среду, что власти Пятой республики намерены выдавать продовольственные чеки для жителей страны с наиболее низкими доходами.
По её словам, таким образом, правительство попытается поддержать около 9 млн французов.
«Мы хотим предоставить срочную помощь на питание в размере €100 на домохозяйство и дополнительно €50 на ребенка», - сообщила Грегуар.
Она также рассказала, что 6 июля в кабинете министров будет представлен проект закона о защите покупательной способности французов, который, будет предусматривать введение специальных чеков для получения местных продуктов высокого качества.
Ранее в Минэкономики Франции спрогнозировали высокую инфляцию в еврозоне до конца 2023 года.
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