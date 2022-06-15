Минэкономики Франции прогнозирует высокую инфляцию в еврозоне до конца 2023 года

Согласно позиции эксперта, инфляция в настоящее время находится на середине пика. Ле мэр также считает, что после 2023 года инфляция будет структурно выше той, что наблюдалась последние десятилетия - около 2%.

Министр отметил, что правительство продолжит защиту граждан от резкого роста цен путем различных мер поддержки.





