Минэкономики Франции прогнозирует высокую инфляцию в еврозоне до конца 2023 года

Глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр прогнозирует высокую инфляцию в еврозоне до конца 2023 года. Такое мнение озвучил он в интервью газете «Эко».

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Согласно позиции эксперта, инфляция в настоящее время находится на середине пика. Ле мэр также считает, что после 2023 года инфляция будет структурно выше той, что наблюдалась последние десятилетия - около 2%.

Министр отметил, что правительство продолжит защиту граждан от резкого роста цен путем различных мер поддержки.



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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:Франция
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