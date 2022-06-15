Минэкономики Франции прогнозирует высокую инфляцию в еврозоне до конца 2023 года
15 июня 202222:41
Глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр прогнозирует высокую инфляцию в еврозоне до конца 2023 года. Такое мнение озвучил он в интервью газете «Эко».
Согласно позиции эксперта, инфляция в настоящее время находится на середине пика. Ле мэр также считает, что после 2023 года инфляция будет структурно выше той, что наблюдалась последние десятилетия - около 2%.
Министр отметил, что правительство продолжит защиту граждан от резкого роста цен путем различных мер поддержки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 718 / сут.
Умерли
380 тыс.+66 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 528 / сут.
- Минэкономики Франции прогнозирует высокую инфляцию в еврозоне до конца 2023 года
- Глава ФРС не исключил поднятия ставки вновь на 75 базисных пунктов в июле
- Неизвестный украл флаг РФ в консульстве в Битоле
- США передадут Украине РСЗО к концу июня
- ФРС повысила ставку до 1,5-1,75% годовых
- NYT: США обеспокоены снижением общественного интереса к Украине
- Bloomberg: Шольц, Макрон и Драги 16 июня прибудут в Киев
- Полузащитник Зелимхан Бакаев официально перешел в «Зенит»
- Пушилин: ДНР может войти в состав РФ, сохранив слово «республика»
- Уголовное дело возбуждено в Рязани после смерти девушки из-за падения ветки
15 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru