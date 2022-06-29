Володин предупредил об угрозе краха евро
Экономические трудности в Европе могут повлечь за собой ослабление евро и возврат стран региона к национальным валютам, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Как отметил Володин, рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами, поэтому российская валюта укрепляется. Ситуация с евро иная: долг некоторых стран Европы «достиг критического размера», пишет RT. Политик подчеркнул, что размер долга Греции составляет 185,4% к ВВП, Италии — 150,56%, Португалии — 121,64%. Кроме того, долгом в размере более 110% к ВВП обладают Испания и Франция.
«Раньше богатые страны Евросоюза могли оказывать помощь более бедным еврососедям. Сейчас у них самих проблемы. Германия и другие североевропейские государства, которые еще 7 лет назад вытаскивали из дефолта Грецию, сегодня вряд ли смогут помочь. Ситуация за это время у них стала только хуже», — подчеркнул политик.
Володин указал, что такая ситуация выгодна США: конкурирующая с долларовой зона евро слабеет, поэтому Вашингтон не спешит помочь Европе. Экономические проблемы будут усугубляться, что может стать причиной кризиса ЕС и краха евро.
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