Володин предупредил об угрозе краха евро

Как отметил Володин, рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами, поэтому российская валюта укрепляется. Ситуация с евро иная: долг некоторых стран Европы «достиг критического размера», пишет RT. Политик подчеркнул, что размер долга Греции составляет 185,4% к ВВП, Италии — 150,56%, Португалии — 121,64%. Кроме того, долгом в размере более 110% к ВВП обладают Испания и Франция.

«Раньше богатые страны Евросоюза могли оказывать помощь более бедным еврососедям. Сейчас у них самих проблемы. Германия и другие североевропейские государства, которые еще 7 лет назад вытаскивали из дефолта Грецию, сегодня вряд ли смогут помочь. Ситуация за это время у них стала только хуже», — подчеркнул политик.

Володин указал, что такая ситуация выгодна США: конкурирующая с долларовой зона евро слабеет, поэтому Вашингтон не спешит помочь Европе. Экономические проблемы будут усугубляться, что может стать причиной кризиса ЕС и краха евро.

