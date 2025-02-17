Во Франции возмутились массажем и кремами для заключенных на 14 февраля

Глава минюста Франции Жеральд Дарманен возмутился проведением массажа и подарками в виде крема на 14 февраля заключенным одной из тюрем страны. Об этом сообщило Figaro.

По данным издания, министр посетивший в понедельник, 17 февраля, тюрьму в Конде-сюр-Сарт, возмутился проведением сеансов массажей и подарками в виде уходового крема заключенным на День Святого Валентина.