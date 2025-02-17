Во Франции возмутились массажем и кремами для заключенных на 14 февраля

Глава минюста Франции Жеральд Дарманен возмутился проведением массажа и подарками в виде крема на 14 февраля заключенным одной из тюрем страны. Об этом сообщило Figaro.

По данным издания, министр посетивший в понедельник, 17 февраля, тюрьму в Конде-сюр-Сарт, возмутился проведением сеансов массажей и подарками в виде уходового крема заключенным на День Святого Валентина.

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Дарманен отметил, что такие мероприятия шокируют граждан и его лично.

По словам главы ведомства, теперь активности в тюрьмах ограничатся репетиторством, занятиями по французскому языку, трудовой деятельностью и спортом.

ВЦИОМ ранее выяснил, что День святого Валентина считают праздником лишь 30% россиян.


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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Орлов
ТЕГИ:День Святого ВалентинаТюрьмаФранция

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