Во Франции возмутились массажем и кремами для заключенных на 14 февраля
Глава минюста Франции Жеральд Дарманен возмутился проведением массажа и подарками в виде крема на 14 февраля заключенным одной из тюрем страны. Об этом сообщило Figaro.
По данным издания, министр посетивший в понедельник, 17 февраля, тюрьму в Конде-сюр-Сарт, возмутился проведением сеансов массажей и подарками в виде уходового крема заключенным на День Святого Валентина.
Дарманен отметил, что такие мероприятия шокируют граждан и его лично.
По словам главы ведомства, теперь активности в тюрьмах ограничатся репетиторством, занятиями по французскому языку, трудовой деятельностью и спортом.
ВЦИОМ ранее выяснил, что День святого Валентина считают праздником лишь 30% россиян.
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