Спрос на путешествия вдвоем перед Днем святого Валентина вырос на 14%

Интерес россиян в возрасте от 18 до 60 лет к путешествиям вдвоем по случаю Дня святого Валентина увеличился на 14% относительно показателя прошлого года. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на сервис онлайн-бронирования «Слетать.ру».

Согласно данным, пары интересуются путешествиями с заездами 13 февраля и обратным вылетом 16 февраля. Чаще остальных (57,6%) такие бронирования совершают россияне в возрасте от 34 до 45 лет. В основном туристы выбирают на указанные даты полеты в Таиланд, Китай, Египет, Турцию, Индию и Китай, ОАЭ, во Вьетнам.

Отмечается, что по России туристы выбирают посетить Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань и Самару.

Ранее сообщалось, что праздновать День святого Валентина собирается только каждый восьмой россиянин (13%). Аналитики отмечают, что День всех влюбленных с каждым годом теряет популярность. В середине нулевых этот праздник отмечал каждый второй, передает «Радиоточка НСН».

