Во Франции ультраправые группы дерутся с митингующими
4 июля 202305:19
В Анже во Франции ультраправые группы начали разгонять участников массовых беспорядков, сообщает «РЕН ТВ».
Соответствующее видео публикуют пользователи Twitter. По их словам, протестующие начали грабить улицы.
Как сообщалось ранее, из-за массовых беспорядков французские предприниматели понесли убытки на сумму более миллиарда евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru