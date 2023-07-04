Во Франции ультраправые группы дерутся с митингующими

В Анже во Франции ультраправые группы начали разгонять участников массовых беспорядков, сообщает «РЕН ТВ».

Во Франции с начала беспорядков заключили под стражу не менее 120 человек

Соответствующее видео публикуют пользователи Twitter. По их словам, протестующие начали грабить улицы.

Как сообщалось ранее, из-за массовых беспорядков французские предприниматели понесли убытки на сумму более миллиарда евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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