Убытки от погромов во Франции оценили в миллиард евро
Из-за массовых беспорядков французские предприниматели понесли убытки на сумму более миллиарда евро. Об этом газете Le Parisien заявил глава Движения предпринимателей Франции (MEDEF) Жоффруа Ру де Безье.
По данным MEDEF, в ходе беспорядков полностью разграблены 200 магазинов. Пострадали 300 отделений банков, уточнил глава организации.
Он отметил, что погромы нанесли удар по туристической отрасли. Многие желавшие посетить столицу Франции отменили бронирования, сказал де Безье.
Погромы начались после убийства сотрудниками полиции 17-летнего подростка алжирского происхождения. Инцидент произошел в пригороде Парижа.
С начала беспорядков полицейские задержали 120 человек, передает «Радиоточка НСН».
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