Во Франции с начала беспорядков заключили под стражу не менее 120 человек

Во Франции с начала беспорядков заключили под стражу не менее 120 человек, сообщает телеканал BFMTV.

Правоохранительные органы Франции арестовали более 300 человек на протестах в ночь на 2 июля. Всего арестованы 322 человека, в том числе 126 человек в Париже и его пригородах.

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Накануне посольство РФ во Франции рекомендовало российским гражданам воздержаться от посещения неблагополучных районов французских городов и проявлять осторожность на фоне продолжающихся протестов.

Протесты во Франции не утихают, потому что молодежь недовольна конфликтом на Украине, кроме того страдает система народного образования молодых людей, заявил глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский «Радиоточке НСН».

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Фото: telegram.org
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