Во Франции с начала беспорядков заключили под стражу не менее 120 человек, сообщает телеканал BFMTV.

Правоохранительные органы Франции арестовали более 300 человек на протестах в ночь на 2 июля. Всего арестованы 322 человека, в том числе 126 человек в Париже и его пригородах.