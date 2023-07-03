Посольство РФ в Париже призвало россиян быть осторожными на фоне протестов

Отмечается, что гражданам рекомендовано не посещать места массового скопления людей и проявлять осторожность при выходе на улицу в темное время суток. Посольство также указало, что не имеет в своем распоряжении данные, которые бы указывали на наличие инцидентов с участием российских граждан на фоне беспорядков.

Ранее, 2 июля, телеканал BFM сообщил, что в десяти коммунах на севере Франции ввели комендантский час из-за продолжающихся беспорядков. В зависимости от указов местных администраций время комендантского часа колеблется от 20:00 до 22:00.

Протесты во Франции начались после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка алжирского происхождения в пригороде Парижа. Находясь за рулем, он отказался выполнить требования дорожного патруля, сообщает «Радиоточка НСН».

