Чехия временно прекратит выдачу шенгенских виз
Чехия объявила о приостановлении выдачи шенгенских виз, начиная с 14 марта на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на посольство Чехии в Москве.
Таким образом, визовые центры и дипломатические посольства с ближайшей субботы больше не будут принимать заявления на выдачу виз. Уточняется, что эта мера касается в том числе членов семей граждан Евросоюза.
Чехия объявила о введении 30-дневной чрезвычайной ситуации в стране с 12 марта. В страну запрещен въезд иностранных граждан 30 стран с наиболее масштабным распространением коронавируса, приостановлено движение международных автобусов и поездов.
Кроме того, в стране введены ограничения на посещения мест массового скопления людей, а также отменены различные мероприятия.
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