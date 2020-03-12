Чехия временно прекратит выдачу шенгенских виз

Чехия объявила о приостановлении выдачи шенгенских виз, начиная с 14 марта на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на посольство Чехии в Москве.

Таким образом, визовые центры и дипломатические посольства с ближайшей субботы больше не будут принимать заявления на выдачу виз. Уточняется, что эта мера касается в том числе членов семей граждан Евросоюза.

Чехия объявила о введении 30-дневной чрезвычайной ситуации в стране с 12 марта. В страну запрещен въезд иностранных граждан 30 стран с наиболее масштабным распространением коронавируса, приостановлено движение международных автобусов и поездов.

Кроме того, в стране введены ограничения на посещения мест массового скопления людей, а также отменены различные мероприятия.

