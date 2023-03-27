Во Франции раскритиковали планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Министерство иностранных дел Франции ответило на планы Москвы разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

Киев требует созвать СБ ООН после размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии

Внешнеполитическое ведомство призвало отменить данное соглашение. МИД отмечает, что осуждает заявление российского лидера о заключенном между РФ и Белоруссией соглашении о размещении там ядерного оружия.

Напомним, ЕС собирается ввести новые санкции в отношении Москвы, если Минск согласится разместить российское тактическое ядерное оружие.

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