Во Франции раскритиковали планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии
27 марта 202306:14
Министерство иностранных дел Франции ответило на планы Москвы разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.
Внешнеполитическое ведомство призвало отменить данное соглашение. МИД отмечает, что осуждает заявление российского лидера о заключенном между РФ и Белоруссией соглашении о размещении там ядерного оружия.
Напомним, ЕС собирается ввести новые санкции в отношении Москвы, если Минск согласится разместить российское тактическое ядерное оружие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru