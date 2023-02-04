Во Франции раскритиковали Макрона за готовность передать Киеву истребители

Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил возможность поставок боевых самолетов Киеву. Кроме того, глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что для Парижа «нет табу» в вопросе возможной передаче истребителей Украине.

По мнению читателей издания, киевские власти «с каждым днем просят немного больше».

«Мы уже дали ... неплохую амуницию, причем платили за нее французы! Поэтому стоп, хватит, нам тоже трудно жить», — написал один из пользователей.

Кроме того, французы подчеркнули, что поставки истребителей грозят расширением конфликта на Россию и прямым столкновением Запада и РФ.

Также пользователи высказывали мнение, что НАТО фактически «ведет войну с Россией через Украину».

