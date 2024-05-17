Глава МЧС призвал напомнить детям о правила обращения с упавшими беспилотниками

Министр провел с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым совместное совещание в преддверии антитеррористических учений в российских школах. Мероприятия пройдут 20 мая.

Куренков указал на то, что в Центральном округе России находят упавшие дроны ВСУ. Он призвал напомнить детям, что их ни в коем случае нельзя трогать руками, а только сообщать о находке. Также, по словам министра, следует рассказать детям о мерах безопасности на водоемах и правилах поведения при обнаружении неизвестных предметов.

Ранее два украинских беспилотника самолетного типа были перехвачены в поселке Тим в Курской области.

