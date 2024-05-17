Глава МЧС призвал напомнить детям о правила обращения с упавшими беспилотниками
Взрослые должны объяснить детям, как вести себя при обнаружении беспилотника. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков, соответствующее видео в своем Telegram-канале разместила пресс-служба ведомства.
Министр провел с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым совместное совещание в преддверии антитеррористических учений в российских школах. Мероприятия пройдут 20 мая.
Куренков указал на то, что в Центральном округе России находят упавшие дроны ВСУ. Он призвал напомнить детям, что их ни в коем случае нельзя трогать руками, а только сообщать о находке. Также, по словам министра, следует рассказать детям о мерах безопасности на водоемах и правилах поведения при обнаружении неизвестных предметов.
Ранее два украинских беспилотника самолетного типа были перехвачены в поселке Тим в Курской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru