СМИ: Темпы снижения грузооборота портов России продолжили ускоряться

Так, в январе-апреле перевалка сократилась на 4,3% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, опустившись до 288,4 миллиона тонн. Отмечается, что сильнее всего на объемы грузооборота повлияло сокращение экспорта угля и нефтепродуктов.

Наиболее серьезные потери понес Азово-Черноморский бассейн, где обработка грузов сократилась почти на семь миллионов тонн. В Дальневосточном бассейне показатель снизился на 2,5 миллиона тонн, в Балтийском — на 2,2 миллиона тонн, в Арктическом — на два миллиона тонн.

Ранее стало известно, что запрет США на импорт урана из России начинает действовать с 12 августа и распространяется до 1 января 2028 год, отмечает «Радиоточка НСН».

