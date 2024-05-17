СМИ: Темпы снижения грузооборота портов России продолжили ускоряться
Грузооборот российских портов с начала 2024 года начал сокращаться еще более быстрыми темпами, сообщает издание «Коммерсант».
Так, в январе-апреле перевалка сократилась на 4,3% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, опустившись до 288,4 миллиона тонн. Отмечается, что сильнее всего на объемы грузооборота повлияло сокращение экспорта угля и нефтепродуктов.
Наиболее серьезные потери понес Азово-Черноморский бассейн, где обработка грузов сократилась почти на семь миллионов тонн. В Дальневосточном бассейне показатель снизился на 2,5 миллиона тонн, в Балтийском — на 2,2 миллиона тонн, в Арктическом — на два миллиона тонн.
Ранее стало известно, что запрет США на импорт урана из России начинает действовать с 12 августа и распространяется до 1 января 2028 год, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru