Два самолета «Ростеха» национализировали на Украине
Украинские власти национализировали два пассажирских самолета Ан-148-100Е, принадлежащих российской госкорпорации «Ростех». Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).
По данным ведомства, воздушные суда находились на балансе оффшорной компании, входящей в структуру «Ростеха» через компанию «Ильюшин Финанс Ко». Отмечается, что в отношении обеих организаций на Украине были возбуждены уголовные дела.
«Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации «Ростех», - заключили в СБУ, указав, что общая стоимость самолётов составляет 10 млн евро.
Ранее мэр Ялты Янина Павленко заявила, что рассматривается вопрос о национализации отеля Villa Sofia, который принадлежит певице Софии Ротару, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МЧС призвал напомнить детям о правила обращения с упавшими беспилотниками
- В СПЧ подтвердили, что сбежавшая из дома чеченка уехала из РФ
- Два самолета «Ростеха» национализировали на Украине
- Билли Айлиш выпустила третий студийный альбом
- СМИ: Темпы снижения грузооборота портов России продолжили ускоряться
- Суд продлил арест до 22 августа четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
- Минобороны впервые сообщило о сбитом украинском дроне Jupiter H-3
- На российский рынок в 2024 году могут выйти еще пять брендов из Китая
- Путин заявил, что до острой фазы конфликта постоянно контактировал с Зеленским
- В Финляндии хотят запретить россиянам покупать недвижимость в стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru