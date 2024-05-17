Два самолета «Ростеха» национализировали на Украине

По данным ведомства, воздушные суда находились на балансе оффшорной компании, входящей в структуру «Ростеха» через компанию «Ильюшин Финанс Ко». Отмечается, что в отношении обеих организаций на Украине были возбуждены уголовные дела.

«Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации «Ростех», - заключили в СБУ, указав, что общая стоимость самолётов составляет 10 млн евро.

Ранее мэр Ялты Янина Павленко заявила, что рассматривается вопрос о национализации отеля Villa Sofia, который принадлежит певице Софии Ротару, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

