В СПЧ подтвердили, что сбежавшая из дома чеченка уехала из РФ
Девушка из Чечни Лия Заурбекова, которая пыталась сбежать из дома, покинула Россию. Об этом рассказала член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru». Родные Заурбековой ранее пытались забрать ее из ОМВД Нагатино-Садовники, где она скрывалась от них.
Ранее правозащитная организация «Марем» сообщала, что 19-летняя девушка жаловалась на физическое и психологическое насилие со стороны родственников и опасалась за свою жизнь.
Меркачева сообщила, что девушка все-таки покинула страну, и ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Однако преследовавшие ее люди имеют обширные связи, поэтому есть вероятность, что ее могут обнаружить даже за границей. Она подчеркнула, что «никакие убеждения» не дают права запугивать девушку, и тем более угрожать ее жизни.
Меркачева уточнила, что Заурбекову отследили через мобильный телефон, поэтому она решила на время отказаться от связи. Возможно, девушка будет передавать информацию о себе через адвоката или правозащитную организацию «Марем».
Депутат Госдумы Адам Делимханов 17 мая в своем телеграм-канале заявил, что ситуация находится под его личным контролем по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Он отметил, что тесно взаимодействует с родственниками девушки и правоохранительными органами Москвы, и между ними нет «никаких недопониманий», напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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