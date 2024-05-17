Билли Айлиш выпустила третий студийный альбом

Американская певица Билли Айлиш представила третий студийный альбом «Hit Me Hard and Soft», состоящий из 10 композиций.

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Певица отказалась от выпуска синглов и представила все новые песни в один день. До релиза альбома поклонникам был доступен только небольшой фрагмент композиции, который можно было услышать в трейлера третьего сезона сериала «Трепет сердца».

Соавтором и продюсером нового альбома Айлиш выступил брат исполнительницы Финнеас.

Ранее австралийская певица Sia выпустила десятый студийный альбом под названием Reasonable Woman, в котором представлено 15 песен, в том числе совместные песни с Кайли Миноуг, Пэрис Хилтон и Labrinth, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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