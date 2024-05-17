Минобороны впервые сообщило о сбитом украинском дроне Jupiter H-3
Группировка войск «Юг» российской армии при помощи ЗРК «Бук-М1-2» сбила украинский беспилотник Jupiter H-3. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Данный дрон имеет дальность полёта до тысячи километров, в основном его используют в качестве разведчика. Ранее в военном ведомстве об уничтожении таких беспилотников не заявляли.
«Расчеты ЗРК «Бук-М1-2»... продолжают обеспечивать защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника», - отмечается в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили, что более ста беспилотников самолетного типа нейтрализовали над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской и Курской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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