Минобороны впервые сообщило о сбитом украинском дроне Jupiter H-3

Группировка войск «Юг» российской армии при помощи ЗРК «Бук-М1-2» сбила украинский беспилотник Jupiter H-3. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Данный дрон имеет дальность полёта до тысячи километров, в основном его используют в качестве разведчика. Ранее в военном ведомстве об уничтожении таких беспилотников не заявляли.

«Расчеты ЗРК «Бук-М1-2»... продолжают обеспечивать защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника», - отмечается в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что более ста беспилотников самолетного типа нейтрализовали над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской и Курской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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