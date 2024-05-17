Минобороны впервые сообщило о сбитом украинском дроне Jupiter H-3

Данный дрон имеет дальность полёта до тысячи километров, в основном его используют в качестве разведчика. Ранее в военном ведомстве об уничтожении таких беспилотников не заявляли.

«Расчеты ЗРК «Бук-М1-2»... продолжают обеспечивать защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника», - отмечается в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что более ста беспилотников самолетного типа нейтрализовали над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской и Курской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

