На российский рынок в 2024 году могут выйти еще пять брендов из Китая

Согласно данным, выход на отечественный рынок рассматривают китайские марки одежды, обуви и аксессуаров Semir, Sprandi и HEA (Happy Easy Anyway). Отмечается, что также вопрос прорабатывают бренды электроники TCL Electronics и Realme.

Также ожидается, что всего в этом году в России появится порядка 20 новых иностранных брендов. В прошлом году на рынок РФ вышли 22 иностранных бренда.

Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский рассказал в разговоре с НСН, что российские бренды заняли 90% площадей торговых центров. При этом, указал он, не все способны «потянуть» большие лоты после ухода крупных зарубежных игроков, передает «Радиоточка НСН».

