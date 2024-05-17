На российский рынок в 2024 году могут выйти еще пять брендов из Китая
До конца 2024 года в РФ могут появиться еще пять брендов из Китая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на консалтинговую компанию CORE.XP.
Согласно данным, выход на отечественный рынок рассматривают китайские марки одежды, обуви и аксессуаров Semir, Sprandi и HEA (Happy Easy Anyway). Отмечается, что также вопрос прорабатывают бренды электроники TCL Electronics и Realme.
Также ожидается, что всего в этом году в России появится порядка 20 новых иностранных брендов. В прошлом году на рынок РФ вышли 22 иностранных бренда.
Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский рассказал в разговоре с НСН, что российские бренды заняли 90% площадей торговых центров. При этом, указал он, не все способны «потянуть» большие лоты после ухода крупных зарубежных игроков, передает «Радиоточка НСН».
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