Во Франции призвали учитывать позицию России для стабилизации Европы
Постоянный представитель Франции при НАТО Мюриэль Доменак в ходе онлайн-конференции по вопросам обеспечения безопасности в Европе заявила о необходимости учитывать позицию России для стабилизации Европы, сообщило издание Politico.
Она напомнила, что Россия является ближайшим географическим соседом Франции. Доменак подчеркнула важность этого факта для создания долгосрочных и стабильных условий на европейском континенте.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил на встрече с британским премьер-министром Риши Сунаком о намерении Франции и Британии на ближайшую перспективу помочь Киеву с контрнаступлением.
После Макрона раскритиковали из-за решения по поставкам ракет для Украины.
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