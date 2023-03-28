Во Франции призвали учитывать позицию России для стабилизации Европы

Постоянный представитель Франции при НАТО Мюриэль Доменак в ходе онлайн-конференции по вопросам обеспечения безопасности в Европе заявила о необходимости учитывать позицию России для стабилизации Европы, сообщило издание Politico.

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Она напомнила, что Россия является ближайшим географическим соседом Франции. Доменак подчеркнула важность этого факта для создания долгосрочных и стабильных условий на европейском континенте.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил на встрече с британским премьер-министром Риши Сунаком о намерении Франции и Британии на ближайшую перспективу помочь Киеву с контрнаступлением.

После Макрона раскритиковали из-за решения по поставкам ракет для Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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