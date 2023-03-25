Во Франции раскритиковали Макрона из-за решения по поставкам ракет для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон поставками снарядов для украинской армии пытается развязать мировую войну. Об этом заявил бывший европарламентарий, лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Захарова задала Макрону вопрос о поставках оружия на фоне протестов во Франции

Политик напомнил, что Макрон заявил о намерении ускорить поставки Киеву ракет всех типов. При этом, по словам Филиппо, у французских властей «нет денег на пенсии и больницы».

«Он [Макрон] подталкивает к третьей мировой войне. Этот человек представляет общественную опасность!» — написал лидер «Патриотов» в Twitter.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаФранцияЭммануэль Макрон

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