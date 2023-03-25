Во Франции раскритиковали Макрона из-за решения по поставкам ракет для Украины

Политик напомнил, что Макрон заявил о намерении ускорить поставки Киеву ракет всех типов. При этом, по словам Филиппо, у французских властей «нет денег на пенсии и больницы».

«Он [Макрон] подталкивает к третьей мировой войне. Этот человек представляет общественную опасность!» — написал лидер «Патриотов» в Twitter.

