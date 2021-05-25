Марин Ле Пен призвала отменить санкции в отношении России

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о необходимости отменить санкции против России. В эфире телеканала BFM она заявила, что сохранять санкции нет никакого смысла, эффект они имеют обратный.

По словам Ле Пен, необходимо «вернуться к нормальным отношениям с Россией».

Политик также полагает, что Франции стоит выйти из объединенного командования НАТО и сбалансировать отношения с Россией и США.

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«Нам нужны суверенные отношения с великими державами», - заявила Ле Пен, добавив, что республика должна найти «свой голос в многополярном мире».

В апреле Марин Ле Пен назвала санкции ЕС в отношении России исторической и геополитической ошибкой, пишет «Газета.ру».

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Фото: Кристина Афанасьева/РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииМарин Ле Пен
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