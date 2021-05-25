Марин Ле Пен призвала отменить санкции в отношении России
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о необходимости отменить санкции против России. В эфире телеканала BFM она заявила, что сохранять санкции нет никакого смысла, эффект они имеют обратный.
По словам Ле Пен, необходимо «вернуться к нормальным отношениям с Россией».
Политик также полагает, что Франции стоит выйти из объединенного командования НАТО и сбалансировать отношения с Россией и США.
«Нам нужны суверенные отношения с великими державами», - заявила Ле Пен, добавив, что республика должна найти «свой голос в многополярном мире».
В апреле Марин Ле Пен назвала санкции ЕС в отношении России исторической и геополитической ошибкой, пишет «Газета.ру».
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