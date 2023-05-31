Во Франции призвали Киев не использовать западное оружие для ударов по РФ
Военная помощь западных стран не должна использоваться Украиной для ударов по российской территории. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного французского чиновника.
«Военную помощь Франции не следует использовать для атак против России», - говорится в сообщении.
При этом собеседник агентства заявил, что Париж не может диктовать Киеву, как вести боевые действия. Этот вопрос остается на усмотрение руководства Украины, сказал чиновник.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал пересмотреть поддержку Киева в случае провала контрнаступления украинской армии, передает «Радиоточка НСН».
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