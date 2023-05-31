FT: Зеленский поставил условие для участия в саммите НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул лидерам стран НАТО условие своего участия в предстоящем саммите организации, сообщает газета Financial Times.
По информации источников издания, Зеленский потребовал предоставить Украине дорожную карту по вступлению в альянс.
«Зеленский ясно дал понять лидерам НАТО, что он не приедет на саммит в Вильнюсе без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению», - пишет газета.
Саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. Президент Украины заявлял, что Киев хочет получить приглашение в НАТО до начала мероприятия.
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести мирный саммит по Украине в Париже, передает «Радиоточка НСН».
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