FT: Зеленский поставил условие для участия в саммите НАТО

По информации источников издания, Зеленский потребовал предоставить Украине дорожную карту по вступлению в альянс.

«Зеленский ясно дал понять лидерам НАТО, что он не приедет на саммит в Вильнюсе без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению», - пишет газета.

Саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. Президент Украины заявлял, что Киев хочет получить приглашение в НАТО до начала мероприятия.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести мирный саммит по Украине в Париже, передает «Радиоточка НСН».

