Макрон пообещал сделать все возможное, чтобы Европа стала сильной и независимой

В текущем году будет сделано всё возможное, чтобы сделать Европу сильнее и независимее. Как пишет RT, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Трамп пригрозил пошлинами на вино из-за отказа Макрона войти в «Совет мира»

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он указал, что для этого необходимы «больший экономический рост и большая стабильность».

«И мы предпочитаем верховенство права жестокости», — подчеркнул французский лидер.

Также Макрон добавил, что Европа не должна поддаваться запугиванию со стороны президента США Дональда Трампа, пригрозившего ввести пошлины.

Ранее восемь стран НАТО опубликовали совместное заявление, в котором назвали угрозы главы Белого дома ввести пошлины из-за Гренландии подрывом основ трансатлантического партнёрства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзЕвропаЭммануэль МакронФранция

