Макрон пообещал сделать все возможное, чтобы Европа стала сильной и независимой
В текущем году будет сделано всё возможное, чтобы сделать Европу сильнее и независимее. Как пишет RT, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он указал, что для этого необходимы «больший экономический рост и большая стабильность».
«И мы предпочитаем верховенство права жестокости», — подчеркнул французский лидер.
Также Макрон добавил, что Европа не должна поддаваться запугиванию со стороны президента США Дональда Трампа, пригрозившего ввести пошлины.
Ранее восемь стран НАТО опубликовали совместное заявление, в котором назвали угрозы главы Белого дома ввести пошлины из-за Гренландии подрывом основ трансатлантического партнёрства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru