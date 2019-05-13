Во Франции призвали ЕС прекратить «антироссийскую истерию»

Французский политик призвал Евросоюз прекратить оказывать давление на Россию и пересмотреть отношения с Североатлантическим альянсом.

Как пишет газета Le Figaro, лидер левой партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что на предстоящих выборах в Европарламент следует выбирать депутатов, которые «не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии».

По словам французского политика, европейцы не хотят усиления напряжённости в отношениях с Россией, передает RT.

Жак-Люк Меланшон также отметил опасность принятия в НАТО Украины, сообщает argumenti.ru. По его словам, Евросоюзу следует перестать вводить против Москвы санкции, отмечает Утро.ру.

Ранее глaвa прaвой пaртии «Нaционaльное объединение» Фрaнции Мaрин Ле Пен выдвинулa ультимaтум президенту Эммaнуэлю Мaкрону. Онa зaявилa, что президенту Фрaнции придется покинуть пост в случaе проигрышa нa выборaх в Европaрлaмент, которые, по ее словaм, должны стaть «референдумом доверия» Мaкрону.

Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в эфире НСН пояснил, что обращение лидера правых является хорошим предвыборным ходом, но юридически не представляет никакой опасности для французского лидера.

