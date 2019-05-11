РАН: Ультиматум Ле Пен не заставит Макрона уйти

Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в эфире НСН пояснил, что обращение лидера правых Мaрин Ле Пен к президенту Франции Эммaнуэлю Мaкрону покинуть пост в случае поражения на выборах в Европарламент является хорошим предвыборным ходом, но юридически не представляет никакой опасности для французского лидера.

«Де-факто, выборы Макрона в Европарламент в значительной мере будут референдумом доверия президенту, но де-юре европейские выборы никакого юридического отношения к конституционным выборам во Франции не имеют. Макрон – избранный президент республики, полномочия которого истекают в 2022 году. Так что никуда до этого он не уйдет. С другой стороны, он заявил, что не допустит участия Мaрин Ле Пен от пaртии «Нaционaльное объединение» в выборах в Европарламент. Поэтому ее заявление – ответ Макрону и хороший предвыборный ход. Дело в том, что президентская партия «Вперед, республика» и прaвая пaртия «Нaционaльное объединение» на одном уровне в рейтинге доверия избирателей – 22 процента. И для президента этот фактор – источник большого беспокойства. Если партия Макрона окажется на втором месте по итогам выборов в Европаламент, это нанесет удар по его личному рейтингу внутри страны. Попытка Ле Пен превратить европейские выборы в референдум доверия Макрону на фоне протестов «желтых жилетов» и тех уступок, которые предпринял Макрон – моральный удар по его престижу», - заявил эксперт РАН.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров на пресс-конференции НСН пояснил, почему на политической арене Франции нет замены Макрону.

