Целью удара по резервам Украины во Львове стали западная техника и боевики
Целью удара по резервам Украины стали западная техника и боевики на территории военной академии во Львове. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что бронетехника западного производства располагалась в парковой зоне академии. Указывается, что с большой вероятностью на территории академии находились британские танки Challenger.
Согласно данным, на территории академии также были поражены казармы, где размещались порядка 800 военных Украины и иностранных наемников.
Ранее, 6 июля, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что во Львове получил повреждения объект критической инфраструктуры. Отмечается, что в ночь на 6 июля в городе работали системы противовоздушной обороны, были слышны взрывы.
Позднее Минобороны РФ сообщило, что российская армия нанесла сосредоточенный удар по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ, иностранных наемников и местам хранения западной бронетехники, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru