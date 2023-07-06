Целью удара по резервам Украины во Львове стали западная техника и боевики

Отмечается, что бронетехника западного производства располагалась в парковой зоне академии. Указывается, что с большой вероятностью на территории академии находились британские танки Challenger.

Согласно данным, на территории академии также были поражены казармы, где размещались порядка 800 военных Украины и иностранных наемников.

Ранее, 6 июля, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что во Львове получил повреждения объект критической инфраструктуры. Отмечается, что в ночь на 6 июля в городе работали системы противовоздушной обороны, были слышны взрывы.

Позднее Минобороны РФ сообщило, что российская армия нанесла сосредоточенный удар по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ, иностранных наемников и местам хранения западной бронетехники, сообщает «Радиоточка НСН».

