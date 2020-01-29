Во Франции подтвердился пятый случай заражения коронавирусом

Пятой заразившейся стала дочь 80-летнего китайца, который был госпитализирован днем ранее. В настоящее время пациентка находится в реанимации.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в декабре прошлого года. В настоящее время в Китае число заразившихся превысило 5,9 тыс. человек, из них 132 человека скончались.

Ранее сегодня стало известно, что Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января. Единственным поездом, который продолжит курсировать между странами, будет поезд с сообщением Пекин-Москва-Пекин.

