Во Франции обновился суточный максимум по заражениям коронавирусом с начала пандемии. Об этом сообщает «Интерфакс».

За прошедшие сутки в стране было выявлено 179 тысяч заразившихся. Ранее в Минздраве страны предполагали, что в январе число по суточным заражениям может превысить 250 тысяч.

Во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что зарегистрировала более 280 млн случаев заражения коронавирусом в мире.

