Во Франции назвали угрозы ЕС в адрес Карлсона немыслимыми

Угрозы о введении санкций Евросоюза в адрес журналиста из США Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина, «немыслимы», сообщил в соцсети в Х лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Журналист Карлсон сообщил, когда выйдет интервью с Путиным

Он призвал встать на защиту свободы слова. Политик также считает, что Франции необходимо немедленно выйти из Европейского союза.

Интервью президента России Владимира Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, будет информационной бомбой для граждан США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Владимир ПутинЖурналистыЖурналистикаФранция

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