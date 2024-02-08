Во Франции назвали угрозы ЕС в адрес Карлсона немыслимыми
8 февраля 202406:01
Угрозы о введении санкций Евросоюза в адрес журналиста из США Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина, «немыслимы», сообщил в соцсети в Х лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он призвал встать на защиту свободы слова. Политик также считает, что Франции необходимо немедленно выйти из Европейского союза.
Интервью президента России Владимира Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, будет информационной бомбой для граждан США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Приостановлена продажа билетов на концерт Орбакайте во Владивостоке
- Во Франции назвали угрозы ЕС в адрес Карлсона немыслимыми
- Эксперт: для первого путешествия по России стоит выбрать Санкт-Петербург
- Власти Эстонии запретили концерт Клавы Коки
- Журналист Карлсон сообщил, когда выйдет интервью с Путиным
- Кадыров поздравил Алиева с победой на выборах
- СМИ: Европа готова к разделу Украины в случае поражения ВСУ
- СМИ: на энергоблоке японской АЭС «Цурага» наблюдается дым
- Вучич: Украинцы в Сербии больше русских поддерживают Путина
- Валуев: Шутки Галкина стали плоскими
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru