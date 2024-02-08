В США спрогнозировали информационную бомбу после интервью Карлсона с Путиным
Интервью президента России Владимира Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, будет информационной бомбой для граждан США, заявил YouTube-каналу Ask The Inspector бывший американский разведчик Скотт Риттер.
По его словам, это интервью будут показывать все американские телеканалы. Эксперт считает, что ценность Карлсона заключается в том, что он демонстрирует неудобную для американцев правду. Риттер также выразил уверенность в том, что Карлсону ничего не будет грозить после возвращения на родину.
Ранее американский миллиардер Илон Маск раскритиковал возможное введение санкций в отношении Карлсона за визит в Россию и интервью у президента Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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