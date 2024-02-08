В США спрогнозировали информационную бомбу после интервью Карлсона с Путиным

По его словам, это интервью будут показывать все американские телеканалы. Эксперт считает, что ценность Карлсона заключается в том, что он демонстрирует неудобную для американцев правду. Риттер также выразил уверенность в том, что Карлсону ничего не будет грозить после возвращения на родину.

Ранее американский миллиардер Илон Маск раскритиковал возможное введение санкций в отношении Карлсона за визит в Россию и интервью у президента Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

