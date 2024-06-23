Пушков: Во Франции не заметят, если «макронизму» завтра придет конец
Если «макронизм» завтра исчезнет, то потерю никто не заметит, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, у этого «виртуального» движения нет глубоких корней во французском обществе. «Вскоре после ухода Макрона от этого движения, скорее всего, не останется и следа», - заявил парламентарий. Пушков отметил, что у депутатов от движения президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» нет глубоких знаний и продуманных убеждений.
Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что «макронизму» во Франции пришёл конец. Политик объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Национальное собрание.
Наиболее вероятный исход парламентских выборов во Франции – создание Макроном коалиционного правительства, заявил НСН эксперт по Франции Сергей Федоров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru