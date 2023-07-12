Во Франции накануне Дня взятия Бастилии запретили демонстрации

Из-за угрозы массовых беспорядков французские власти ввели запрет с 13 по 15 июля на проведение любых демонстраций и других акций протеста в преддверии национального праздника Дня взятия Бастилии. Об этом сообщил министр внутренних дел и заморских территорий Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

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По его словам, необходимо остановить волну насилия в республики, сопровождающуюся погромами магазинов, банков и полицейских участков до окончания торжеств.

Министр рассказал, что отменены две запланированные на это время масштабные демонстрации.

Первую планировали 14 июля провести сотрудники правоохранительных органов, а на вторую днем позже собирались выйти все, кто выступает против произвола полиции.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставляемое Западом Киеву оружие применяют протестующие во Франции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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