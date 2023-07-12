Во Франции накануне Дня взятия Бастилии запретили демонстрации

По его словам, необходимо остановить волну насилия в республики, сопровождающуюся погромами магазинов, банков и полицейских участков до окончания торжеств.

Министр рассказал, что отменены две запланированные на это время масштабные демонстрации.

Первую планировали 14 июля провести сотрудники правоохранительных органов, а на вторую днем позже собирались выйти все, кто выступает против произвола полиции.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставляемое Западом Киеву оружие применяют протестующие во Франции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

