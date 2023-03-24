Во Франции более 450 человек задержали во время акций протеста

Более 450 человек задержали во Франции в ходе беспорядков на акциях протеста против пенсионной реформы. Об этом заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в интервью телеканалу CNews.

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«Мы зафиксировали 903 возгорания уличной мебели или мусорных баков в Париже, 457 задержаний по всей Франции», — указал глава МВД.

Кроме того, в ходе беспорядков пострадали 441 полицейский и жандарм.

Накануне во всей Франции прошла общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, в митингах приняли участие более миллиона человек. Французы выступают против закона, повышающего пенсионный возраст до 64 лет, который был принят без голосования в парламенте.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Полойко
ТЕГИ:Пенсионная РеформаПротестыФранция

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