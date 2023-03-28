Пенсионная реформа обрушила рейтинг Макрона
Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона снизился до минимального значения за последние четыре года из-за пенсионной реформы.
Согласно результатам опроса общественного мнения, который провела компания BVA, действиями главы Пятой республики довольны только 28% французов, что на 6% меньше, чем в конце февраля.
Социологи отметили, что рейтинг Макрона приблизился к минимальным 26%, который фиксировался в 2018 году в разгар движения «жёлтых жилетов».
Кроме того, 70% респондентов высказались против повышения пенсионного возраста, а 64% французов полностью поддерживают протесты против реформы.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос и выяснил, что деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 76% респондентов, сообщает RT.
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