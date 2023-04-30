Во Франции расследуют коррупцию в российском филиале Auchan

Во Франции финансовая прокуратура с 2020 года ведет расследование по подозрению в коррупции в российском филиале компании Auchan, сообщает ТАСС.

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В ходе расследования проводились обыски. В рамках дела опрашиваются сотрудники и бывшие работники российского подразделения Auchan. В компании заявили, что полностью отвечают требованиям правосудия страны в этом деле.

Расследование было инициировано после сообщений СМИ со ссылкой на бывшего юриста российского подразделения Алексея Жаркова о коррупционной схеме в российском филиале Auchan. В компании заявили, что заявления не подтверждены доказательствами или документами.

Ранее родственник основателя «Ашан» погиб под лавиной в Альпах, сообщает «Радиоточка НСН».

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