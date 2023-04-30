Во Франции расследуют коррупцию в российском филиале Auchan
Во Франции финансовая прокуратура с 2020 года ведет расследование по подозрению в коррупции в российском филиале компании Auchan, сообщает ТАСС.
В ходе расследования проводились обыски. В рамках дела опрашиваются сотрудники и бывшие работники российского подразделения Auchan. В компании заявили, что полностью отвечают требованиям правосудия страны в этом деле.
Расследование было инициировано после сообщений СМИ со ссылкой на бывшего юриста российского подразделения Алексея Жаркова о коррупционной схеме в российском филиале Auchan. В компании заявили, что заявления не подтверждены доказательствами или документами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru