Родственник основателя «Ашан» погиб под лавиной в Альпах
Бизнесмен из Франции Гийом Мюлье погиб на 62 году жизни при сходе лавины в горах Альп. Трагедия случилась в департаменте Савойя, информирует BFMTV.
Гийом Мюлье приходится двоюродным племянником Жерару Мюлье — создателю и владельцу сети розничной торговли Auchan («Ашан).
Погибший ранее отделился от семейного бизнеса и решил основать собственную компанию по разработке программного обеспечения DIMO Software.
Уточняется, что смертельная лавина сошла в понедельник 13 марта в окрестностях коммуны Модан. Вместе с Мюлье снежная масса увлекала с собой ещё пятерых лыжников, которых удалось спасти.
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