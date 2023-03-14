Родственник основателя «Ашан» погиб под лавиной в Альпах

Бизнесмен из Франции Гийом Мюлье погиб на 62 году жизни при сходе лавины в горах Альп. Трагедия случилась в департаменте Савойя, информирует BFMTV.

Гийом Мюлье приходится двоюродным племянником Жерару Мюлье — создателю и владельцу сети розничной торговли Auchan («Ашан).

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Погибший ранее отделился от семейного бизнеса и решил основать собственную компанию по разработке программного обеспечения DIMO Software.

Уточняется, что смертельная лавина сошла в понедельник 13 марта в окрестностях коммуны Модан. Вместе с Мюлье снежная масса увлекала с собой ещё пятерых лыжников, которых удалось спасти.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ГибельЛавинаАшан
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