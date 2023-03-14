Родственник основателя «Ашан» погиб под лавиной в Альпах

Погибший ранее отделился от семейного бизнеса и решил основать собственную компанию по разработке программного обеспечения DIMO Software.

Уточняется, что смертельная лавина сошла в понедельник 13 марта в окрестностях коммуны Модан. Вместе с Мюлье снежная масса увлекала с собой ещё пятерых лыжников, которых удалось спасти.

