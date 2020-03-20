Во Франции коронавирус диагностирован у 36 пассажиров Costa Luminosa

Коронавирус выявлен у 36 пассажиров лайнер Costa Luminosa, прибывшего в порт Марселя. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, всего тест на коронавирус прошли 75 пассажиров судна.

Всего на борту судна находилось 1421 пассажиров и 850 членов экипажа. Ранее сообщалось, что часть пассажиров была высажена в Марселе.

По последним данным, в мире число зараженных коронавирусом составляет более 210 тысяч человек. В ВОЗ призвали отказаться от курения и алкоголя на фоне коронавируса с целью укрепления иммунитета.

