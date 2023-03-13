Во Франции из-за забастовки против пенсионной реформы отменят движение поездов

Это связано с продолжающейся забастовкой против пенсионной реформы. К 15 марта, когда в стране пройдет очередная межпрофессиональная забастовка, число аннулированных поездов может вырасти. Не исключается отмена части авиарейсов.

Кроме того, в Париже из-за забастовки мусорщиков неубранными остаются около 5,4 тыс. тонн отходов.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в разговоре с НСН выразил мнение, что французские протесты могут привести к плачевным последствиям, но ни президент страны, ни правительство в отставку не уйдут.

