Французские сенаторы проголосовали за пенсионную реформу, вызвавшую протесты

Сенат Франции принял пенсионную реформу, против которой прошли акции протеста в стране, сообщает France-Presse.

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За реформу высказались 195 сенаторов, 112 проголосовали против.

11 марта во Франции состоялась седьмая общенациональная забастовка против инициативы.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в разговоре с НСН выразил мнение, что французские протесты могут привести к плачевным последствиям, но ни президент страны, ни правительство в отставку не уйдут.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Полойко
ТЕГИ:Пенсионная РеформаПротестыФранция
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