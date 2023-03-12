Французские сенаторы проголосовали за пенсионную реформу, вызвавшую протесты
Сенат Франции принял пенсионную реформу, против которой прошли акции протеста в стране, сообщает France-Presse.
За реформу высказались 195 сенаторов, 112 проголосовали против.
11 марта во Франции состоялась седьмая общенациональная забастовка против инициативы.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в разговоре с НСН выразил мнение, что французские протесты могут привести к плачевным последствиям, но ни президент страны, ни правительство в отставку не уйдут.
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