Во Франции хэштег «МакронМусор» занял первое место в трендах Twitter

Ей грозит год тюрьмы и штраф в размере 15 тысяч евро.

На данный момент «МакронМусор» занимает четвертое место в мировых трендах, однако Twitter не отображает набравший популярность хэштег.

Согласно опросу BVA, рейтинг популярности Макрона упал до рекордного за прошедшие четыре года минимума. Сегодня французского лидера поддерживают 28% граждан.



