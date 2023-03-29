Во Франции хэштег «МакронМусор» занял первое место в трендах Twitter

Хэштег «МакронМусор» занял первое место в трендах французского Twitter после ареста местной жительницы за сообщение «Макрон - мусор».

Назвавшей Макрона мусором француженке грозит тюрьма

Ей грозит год тюрьмы и штраф в размере 15 тысяч евро.

На данный момент «МакронМусор» занимает четвертое место в мировых трендах, однако Twitter не отображает набравший популярность хэштег.

Согласно опросу BVA, рейтинг популярности Макрона упал до рекордного за прошедшие четыре года минимума. Сегодня французского лидера поддерживают 28% граждан.


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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:TwitterЭммануэль Макрон

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