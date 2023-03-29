Во Франции хэштег «МакронМусор» занял первое место в трендах Twitter
29 марта 202318:44
Хэштег «МакронМусор» занял первое место в трендах французского Twitter после ареста местной жительницы за сообщение «Макрон - мусор».
Ей грозит год тюрьмы и штраф в размере 15 тысяч евро.
На данный момент «МакронМусор» занимает четвертое место в мировых трендах, однако Twitter не отображает набравший популярность хэштег.
Согласно опросу BVA, рейтинг популярности Макрона упал до рекордного за прошедшие четыре года минимума. Сегодня французского лидера поддерживают 28% граждан.
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29 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru